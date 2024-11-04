مسلسل “Better Call Saul” يُزيح “Suits” من الصدارة كأفضل دراما قانونية

منذ إطلاقه في 2011 وحتى نهايته في 2019، حظي مسلسل “Suits” بقاعدة جماهيرية واسعة وأصبح أحد أشهر المسلسلات القانونية، مقدماً شخصيات بارزة مثل هارفي سبيكتر (غابرييل ماخت) ومايك روس (باتريك جيه. آدامز) وراتشيل زاين (التي أدت دورها ميغان ماركل)، وتدور القصة حول المحامي اللامع هارفي والشاب الموهوب مايك الذي يعمل في المجال القانوني رغم عدم التحاقه بكلية القانون.



صعود مسلسل “Better Call Saul”:

بعد عرض مسلسل “Suits” على منصتي نتفليكس وبيكوك في 2023، حطم الرقم القياسي كأكثر الأعمال مشاهدة في العام لكن مؤخراً، أظهرت دراسة أُجريت من قبل مكتب محاماة Ladah Law، أن “Better Call Saul” قد تمكن من التفوق على “Suits” ليصبح أفضل دراما قانونية. اعتمدت الدراسة على تحليل تقييمات IMDb وRotten Tomatoes، إضافة إلى حجم البحث على جوجل وشعبية المسلسل على وسائل التواصل الاجتماعي، وقد حصل “Better Call Saul” على تقييم 9.0 من حوالي 700,000 تقييم على IMDb، وتقييم شبه مثالي بنسبة 98% على Rotten Tomatoes.

قصة “Better Call Saul”:

يسرد المسلسل رحلة جيمي ماكغيل (بوب أودينكيرك) في التحول إلى شخصية المحامي الغامض سول غودمان، والذي أصبح لاحقًا اليد اليمنى لوولتر وايت في مسلسل “Breaking Bad”، وتدور أحداث “Better Call Saul” قبل ست سنوات من أحداث “Breaking Bad”، ويعرض المسلسل بدايات جيمي كمحامٍ للموكلين ذوي الدخل المنخفض، وصراعاته بين طموحه وأخلاقياته.