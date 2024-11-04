إزالة العوائق والإشغالات وغلق للمنافذ العشوائية بسور السكك الحديدية بمحطة الشيخ هارون

أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، أنه بناءاً على التنسيق مع الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل لتأمين مزلقانات السكك الحديدية ومنع التعديات بها ، مع إزالة أى مخلفات على شريط السكك الحديدية بما يفيد تأمين حركة القطارات وسلامة أرواح المواطنين .

جاء ذلك إستمراراً للجهود المبذولة للحد من الحوادث المتكررة ، ولاسيما بالمنافذ العشوائية على شريط السكك الحديدية حفاظاً على سلامة أرواح المواطنين تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى .

فقد قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بالتنسيق مع الهيئة العامة للسكك الحديدية بإزالة كافة العوائق والإشغالات الموجودة داخل سور السكة الحديد بمنطقة محطة الشيخ هارون ، وتم غلق المنافذ العشوائية للقضاء على الحوادث المتكررة بهذه المنطقة .

لافتاً إلى أنه تم تنفيذ أعمال الإزالة نظراً لوجود منفذ غير شرعى بمنطقة محطة الشيخ هارون لعبور المشاة مما أدى إلى وجود عدد من الإشغالات داخل السور ، وهو ما كان يعرض حياة المواطنين للخطر .

جارى دراسة إنشاء كوبرى للمشاه بمنطقة السيل الجديد لتخفيف التكدس والإزدحام

وأشار الدكتور إسماعيل كمال إلى أنه بالتوازى مع ذلك جار دراسة إنشاء كوبرى للمشاه بمنطقة السيل الجديد لتخفيف التكدس والإزدحام وإستيعاب حركة المواطنين بين المناطق السكنية بغرب وشرق السكك الحديدية ، وتسهيل حركة التنقل بعيداً عن المزلقانات والفتحات العشوائية لما تمثله من خطورة داهمة ، وعدم توافر معدلات الأمان والسلامة بها .

وأوضح أنه يتم فى نفس الوقت دراسة إنشاء نفق أسفل شريط السكك الحديدية بمنطقة كيما لعبور المشاه مما سيعمل على تقليل معدل الحوادث والحفاظ على سلامة أرواح الأهالى المقيمين بهذه المنطقة .

1000127485

1000127483