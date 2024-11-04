رفع الأجر اليومي للعمالة اليومية بجامعة أسيوط

أصدر الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، قراراً؛ بالموافقة على رفع قيمة الأجر اليومى، للعمالة اليومية المُعينة بأجر يومى؛ على مستوى أقسام الجامعة المختلفة، اعتباراً من ٢٠٢٤/١٢/١، وحتى ۲۰۲٥/٦/٣٠، وذلك حرصاً من الجامعة علي المساعدة في رفع المعاناة عن هذه الفئة، ومراعاة البُعد الاجتماعى الذى تولية الدولة المصرية اهتماماً كبيراً؛ من أجل تحسين دخول العاملين بكافة قطاعات الدولة، وتحقيق الاستقرار الوظيفى، والاجتماعى لهم، ولأسرهم.

وأكد الدكتور المنشاوي: إن شريحة العمالة اليومية؛ لها دور مهم، وفاعل في تيسير حركة العمل داخل مختلف القطاعات، وسد العجز في بعض التخصصات الحيوية، موضحاً إنه وفقاً للقرار؛ سيتم رفع الأجر اليومي للمؤهلات العليا، بجميع تخصصاتها؛ ليصبح ۱۲٥ جنيهاً عن اليوم الواحد، بدلاً من ٧٥ جنيهاً، والمؤهلات الأخري، بجميع تخصصاتها؛ تُصبح ١٠٠ جنيهاً عن اليوم الواحد، بدلاً من ٦٠ جنيهاً، وذلك في ضوء مساهمة الجامعة؛ لتوفير حياة كريمة لهم، خاصةً فى ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.

وصرح شوكت صابر أمين عام الجامعة؛ أنه وفقاً لقرار رئيس الجامعة، فمن المقرر أن تبدأ الإدارات المختصة فى القيام بالإجراءات اللازمة لصرف المكافأة المنصوص عليها اعتباراً من الأول من شهر ديسمبر المقبل، للمتواجدين بالعمل، وهو ما سوف يتم متابعة تنفيذه بالتنسيق مع الإدارات المختصة، تحت إشراف الأستاذ محمد أمين مدير عام الحسابات والموازنة، والأستاذ وليد حسني مدير إدارة الموازنة بالجامعة، والأستاذ عصام كمال مدير الحسابات ومندوب وزارة المالية.

