بسبب الفيضانات.. فالنسيا يطلب تأجيل مبارياته القادمة

بسبب الفيضانات التى تتعرض لها شرق إسبانيا، طلب نادى فالنسيا، اليوم الاثنين، إعادة تأجيل مباراته مع نظيره بارلا إسكويلا، فى كأس إسبانيا لكرة القدم.

وتعرضت الأسبوع الماضى، شرق إسبانيا، لعاصفة شديدة، توفى على أثرها ما لا يقل عن 217 شخصا، ولا يزال العديد من الناس في عداد المفقودين.

وكان من المقرر أن تلعب تلك المباراة يوم الأربعاء المقبل، بعد أن أجلها الاتحاد الإسبانى، من الأربعاء الماضى.

وتأجلت مبارتين لفريق فالنسيا بعد تلك الأحداث، الأولى أمام بارلا إسكويلا، فى الكأس، والثانية مع ريال مدريد، والتي كانت مقررة السبت الماضي في الدورى.

وطلب فالنسيا، في بيان له تأجيل المباراة الثانية، قائلاً: "يعتقد النادي في هذا الوقت الصعب، أن كل الطاقة، الانتباه والدعم، يجب أن يتركزوا على مساعدة أولئك المتضررين بالأحداث المأساوية".

وأكمل النادى بيانه، قائلاً: "كرة القدم تأتي في المقام الثاني.. نتمنى أن نرسل أعمق تعازينا وحبنا لأسر وأصدقاء الضحايا، والمتضررين من هذه الكارثة، التي تتركنا في حالة من الدمار".

