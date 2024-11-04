رؤساء فلسطين واليمن والسودان يشاركون في المنتدى الحضري العالمي بالقاهرة

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي فعاليات الجلسة الافتتاحية للمنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشر، تحت شعار كل شيء يبدأ محليًا - لنعمل معًا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة وذلك بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية.

ويشارك بالحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس والفريق عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني والدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس الرئاسة اليمني.

وانطلقت الفعاليات بفيلم تسجيلي عن جهود التنمية والمبادرات الحضرية، كما ألقي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش كلمة مسجلة.

وأقيمت اليوم احتفالية لرفع علمي جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة إيذانا بافتتاح فعاليات اليوم الأول للمنتدى الحضري العالمي الذي تنظمه الحكومة المصرية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الهابيتات" خلال الفترة من 4 -8 نوفمبر الجاري.

حضر الاحتفال برفع العلم كل من الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، آنا كلوديا روسباخ، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وعدد من مسئولي الحكومة المصرية وبرنامج الأمم المتحدة "الهابيتات".