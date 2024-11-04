جوهي تشاولا تنفرد بقائمة الأغنى بين الممثلات الهنديات

مع تعدد مصادر الدخل، بدءًا من الأجور العالية، والاستثمارات في مجالات متنوعة، وحتى عقود الرعاية مع العلامات التجارية، تجاوزت الممثلة الهندية جوي تشاولا ثروات بريانكا شوبرا، ديبيكا بادوكون، وعاليا بهات، لتصبح الأغنى بين ممثلات الهند بثروة تبلغ 4600 كرور روبية، وتعد جوي تشاولا إحدى الممثلات الشهيرات في التسعينيات، ولها علاقة وثيقة بالنجم شارو خان، كما أنها شريكة في ملكية فريق “كولكاتا نايت رايدرز” في الدوري الهندي الممتاز للكريكيت (IPL).

وفقًا لقائمة “هورن ريتش” لعام 2024، بلغت ثروة جوي تشاولا 4600 كرور روبية، وهي تتنوع بين أفلام السينما، البرامج التلفزيونية، والاستثمارات الكبيرة في عدة مجالات، في عام 2008، قامت تشاولا بالشراكة مع شاه روخ خان لشراء فريق “كولكاتا نايت رايدرز”، كما أسس الثنائي شركة إنتاج “Dreamz Unlimited”، ووفقًا لتقرير “Hindustan Times”، استثمرت جوي مع زوجها رجل الأعمال جاي ميهتا بشكل كبير في مجال العقارات، مما ساهم في تعزيز ثروتها.

مقارنة مع ممثلات أخريات

احتلت أيشواريا راي باتشان المرتبة الثانية بين أغنى الممثلات في الهند، بثروة صافية قدرها 850 كرور روبية، فيما جاءت بريانكا شوبرا في المرتبة الثالثة بثروة تقدر بـ 650 كرور روبية، وجمعت شوبرا ثروتها من خلال أفلامها في بوليوود وهوليوود، وكذلك من خلال استثماراتها في شركات ناشئة، وإنتاج الأفلام، وعقود الرعاية.

أما آليا بهات وديبيكا بادوكون، فقد احتلتا المركزين الرابع والخامس على التوالي، حيث تقدر ثروة آليا بأكثر من 550 كرور روبية، بينما تقدر ثروة ديبيكا بحوالي 500 كرور روبية، بحسب تقارير “The Economic Times” و”MoneyControl”.

شركاؤها في النجاح

أما شريك جوي تشاولا في العديد من استثماراتها، شاه روخ خان، فقد تصدر قائمة “هورن ريتش” لهذا العام بثروة تبلغ 7300 كرور روبية، تلاه الممثل هريثيك روشان بثروة قدرها 2000 كرور، ثم أميتاب باتشان بـ1600 كرور، وكاران جوهر بـ1400 كرور.

أثبتت جوي تشاولا قدرتها على تنويع مصادر دخلها وتحقيق نجاحات تتجاوز حدود الشاشة الكبيرة، مما أهلها لتتصدر قائمة الأغنى بين نجمات الهند.