بث مباشر.. الرئيس السيسي يفتتح المنتدى الحضري العالمي «WUF12»

تقدم “البوابة نيوز” بثاً مباشراً لفعاليات المنتدى الحضري العالمي «WUF12»، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتنطق في القاهرة أعمال الدورة الثانية عشر للمنتدى الحضري العالمي «WUF12»، المؤتمر الرئيسي للأمم المتحدة المعني بالتنمية الحضرية المستدامة، والذي يُقام في مصر كأول دولة تستضيفه في أفريقيا منذ 20 عامًا تحت شعار "كل شيء يبدأ محليًا..لنعمل معًا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة"، وذلك بمشاركة وفود أممية ودولية رفيعة المستوى، ليوجه أنظار العالم صوب مصر وتجربتها التنموية الحديثة ولبحث معالجة قضية التحضر العالمي وإيجاد حلول لأزمة الإسكان العالمية.