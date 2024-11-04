بحضور السيسي.. انطلاق الجلسة الافتتاحية للمنتدى الحضري العالمي في دورته الـ12

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي الجلسة الافتتاحية للمنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشر والمنعقد بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة تحت شعار كل شيء يبدأ محليًا - لنعمل معًا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة.

وأقيمت اليوم احتفالية لرفع علمي جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة إيذانا بافتتاح فعاليات اليوم الأول للمنتدى الحضري العالمي الذي تنظمه الحكومة المصرية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الهابيتات" خلال الفترة من 4 -8 نوفمبر الجاري.

حضر الاحتفال برفع العلم كل من الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، آنا كلوديا روسباخ، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وعدد من مسئولي الحكومة المصرية وبرنامج الأمم المتحدة “الهابيتات”.

