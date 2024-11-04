محطة كهرباء البرلس.. أكبر محطات توليد الطاقة في مصر

على مدار السنوات العشر الماضية، أقيمت على أرض محافظة كفرالشيخ، عددًا من المشروعات القومية العملاقه، والتي ساهمت في إحداث التنمية ليس على أرض المحافظة فقط ولكن في ربوع مصر، ومن بينها مشروع الرمال السوداء، ومحطة كهرباء البرلس.

وعلى هامش احتفالات محافظة كفرالشيخ بعيدها القومي ال68، والذي يواكب ذكرى معركة البرلس البحرية، ذكرى العدوان الثلاثي على مصر عام ال1965، نسلط الضوء، على محطة سيمنز للكهرباء المشهورة بمحطة البرلس بكفر الشيخ.



تقع هذه المحطة العملاقة شمال محافظة كفر الشيخ، على الطريق الدولي الساحلي وساحل البحر المتوسط، وهي أحد أكبر المشاريع في العالم

وأقيمت المحطة، بتكلفة إجمالية تقدر بـ 2 مليار يورو + 2.078 مليار جنيه، تأتي هذه المحطة كنتاج اتفاق متميز بين الحكومة وشركة سيمنز الألمانية.

والمحطة طاقة هائلة على أرض مصر

، بقدرة تصل إلى 4800 ميجا وات، تسهم المحطة في تلبية نحو 7.5% من احتياجات مصر من الكهرباء.

تقنية متقدمة

تم إنشاء المحطة باستخدام أحدث تقنيات إنتاج الكهرباء من نوع H-CLASS، مما يجعلها نموذجًا للفخر في مجال الطاقة.