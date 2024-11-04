محافظ البحيرة توجه بتسريع وتيرة العمل بمشروعات حياة كريمة استعداداً لموسم الشتاء

عقدت اليوم الإثنين، الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة إجتماعاً بحضور العميد أركان حرب شهاب الدين الكيال، رئيس الشعبة الهندسية بالمنطقة الشمالية العسكرية، وعدد من رؤساء الوحدات المحلية المعنية، للوقوف على معدلات تنفيذ مشروعات حياة كريمة في مختلف القطاعات، فى إطار متابعة الجهود المبذولة والموقف التنفيذى للمشروعات الجارية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" على أرض المحافظة.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر، على المتابعة الدورية لمشروعات الطرق المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية حياه كريمه "لسرعة نهوها وتحقيق أعلى معدلات الإنجاز قبل موسم الشتاء.

وجهت محافظ البحيرة بضرورة الانتهاء من مشروعات محطات التحلية و المعالجة وفقاً للجداول الزمنية المحددة من خلال توفير كافة التجهيزات اللازمة، وتذليل العقبات التي تواجهها لإحداث نقلة نوعية، ولتحقيق الاستفادة المثلى من المياه وتحسين خدمات الصرف الصحي في مختلف مدن ومراكز المحافظة.

وشددت الدكتورة جاكلين عازر على أهمية التواصل المباشر مع الشركات والجهات المعنية لتذليل العقبات أولاً بأول، وضرورة تسريع وتيرة العمل ورفع نسب إنجاز كافة المشروعات مع الالتزام بكافة المواصفات والمعايير الفنية للنهوض بمستوى البنية التحتية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.