"الجنايات" تقضي بالسجن المشدد 3 سنوات على متهم للانضمام لجماعة إرهابية

أودعتً محكمة الجنايات، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، حيثيات الحكم بالسجن المشدد 3 سنوات للمتهم "وهيب المداح"، وذلك في القضية رقم 2293 لسنة 2023 جنايات بولاق الدكرور.

قالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المتهم اختار أن يكون من بين المؤيدين والمنضمين لجماعات تدعو لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على حرية الأفراد والمنشآت العامة ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها بغرض إسقاط الدولة والتأثير على مقوماتها الاقتصادية والاجتماعية والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي. وتابعت المحكمة في حيثيات الحكم على وهيب المداح، بالرغم من علمه بأعمالها الدنيئة المُعلنة على الكافة عبر الفضائيات.

وأقر المتهم بتحقيقات النيابة العامة بانضمامه لجماعة الإخوان في غضون عام ۲۰۰۷ وانتظامه بإحدى أسرها التربوية شعبة " صفط اللبن " بمحافظة الجيزة، وتلقي دروساً تربوية علي مناهج الجماعة ومشاركته في أنشطته الدينية.

ولتلك الأسباب أصدرت المحكمة حكمها بالسجن المشدد ٣ سنوات للمتهم وإدراج المحكوم عليه والكيان التابع له "جماعة الإخوان الإرهابية" على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين، ووضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ انقضاء مدة العقوبة المقضي بها، وإلزام المحكوم عليه بالمصاريف الجنائية.