رئيس جامعة المنوفية يشهد الاحتفال بالذكرى السنوية الـ75 لهيئة "فولبرايت"

شهد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية احتفالية الذكرى 75 لهيئة التبادل التعليمي والثقافي بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية "فولبرايت"، كما شارك رئيس الجامعة في افتتاح ندوة "من المختبر إلى السوق"، التي تُنظمها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وهيئة فولبرايت بمناسبة الاحتفالية، وذلك بحضور الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان،

والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ،والسيدة هيرو مصطفى سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة، والدكتورة ماجي نصيف المدير التنفيذى لهيئة فولبرايت، ولفيف من السفراء ورؤساء الجامعات، وقيادات هيئة فولبرايت وقيادات الوزارة.

أكد "القاصد " علي أهمية التعليم والبحث العلمي في توفير فرص للشباب؛ مشيرا إلي دعم جامعة المنوفية الابتكار وريادة الأعمال وتشجيع الباحثين وطلاب الدراسات العليا، والطلاب علي الابتكار ،وأكد رئيس الجامعة علي ضرورة توظيف الاختراعات الناتجة عن الأبحاث في الجامعات والمراكز البحثية لتعزيز الاقتصاد القومي والمحلي في المحافظات،وتنفيذ خطة التنمية المستدامة للمجتمعات المحيطة بكل جامعة ،وذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بتكثيف الجهود البحثية الداعمة للابتكار والابداع ليكون المُحرك الرئيسي لقاطرة التنمية المُستدامة ورؤية مصر 2030، مشيدًا بالباحثين والمُبتكرين الذين حققوا نتائج متميزة في مجال الابتكار والوصول لمنتجات صناعية بابتكاراتهم، والتي تؤكد المستوى المُتقدم للبحث العلمي المصري والثقة التي يستحقها في قدرته على دعم الاقتصاد وخدمة مُتطلبات التنمية.

وأشار القاصد إلى ان الدكتور أيمن عاشور قدم عرضًا للنتائج الإيجابية التي حققها البحث العلمي والابتكار خلال الفترة الماضية بناءًا على إستراتيجية الوزارة في محور الابتكار وريادة الأعمال، لتعزيز بيئة الابتكار ودعم ريادة الأعمال بين الطلاب والخريجين، وتعزيز التعاون بين الجامعات والصناعة لحل التحديات المجتمعية، وأهميتها في دعم الصناعة الوطنية والاقتصاد الوطني، مشددًا على التوجيه للعلماء والباحثين بالجهات التابعة للوزارة لتركيز العمل على الأبحاث القابلة للتطبيق ذات المردود الاقتصادي، وتخدم أهداف التنمية المستدامة، والوصول لمنتجات مصنعة.

كما أشاد القاصد ببرامج هيئة فولبرايت التي تسهم في إجراء الأبحاث، واكتساب الخبرات عن طريق السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، والتنسيق بين الجهود المشتركة للهيئات الممثلة في مجلس الإدارة من الجانبين المصري والأمريكي، مؤكدا علي ضرورة العمل الجاد لتطوير نظام التعليم العالي ليواكب مُتطلبات العصر ويُعزز قدرات الشباب، وتعزيز ريادة الأعمال بين الطلاب والخريجين، ودعم الشركات الناشئة، مُثمنًا دور برامج التبادل التعليمي والثقافي مثل فولبرايت كجزء أساسي لتحقيق هذا الهدف، وإتاحة الفرصة للطلاب والباحثين لاكتساب مهارات ومعارف جديدة تعود بالفائدة على مجتمعهم وتعزز الانفتاح والتنوع الثقافي.

ولفت رئيس الجامعة إلى أن دعوة الجامعة للمشاركة في الاحتفالية تأتي في إطار توجيه التهنئة على مجهود الجامعة ومساهمتها في تطوير العملية التعليمية والبحث العلمي ودعم الشباب وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال والمساهمة الفعالة في التنمية الاقتصادية للمجتمع. النجاح الذي حققته ج في مجال٢ البحث العلمي وتصنيف بعض من الباحثين بها ضمن أفضل ٢% من الباحثين على مستوى العالم طبقا لجامعة ستانفورد .

وأوضح رئيس الجامعة أن قائمة العلماء المدرجين بتصنيف ستانفورد لعام 2024 من جامعة المنوفية بلغت 26 باحث وباحثة

كما وجه القاصد التهنئة لعلماء الجامعة التي ضمتهم قائمة أفضل 2% من علماء العالم في التخصصات الرئيسة والفرعية بالجامعة ، مثنياً على جهودهم في البحث العلمي والعملية التعليمية ورفع اسم ومكانة الجامعة فى المحافل الدولية، مؤكداً أن الجامعة تسهم بشكل مستمر فى دعم المشاريع البحثية لتحويل الأفكار المبتكرة إلى منتجات وخدمات تدفع عجلة الاقتصاد الوطني.

وفى ختام الاحتفالية، تم تكريم علماء جامعة المنوفية والجامعات المصرية المتميزين ممن وصلوا لأفضل 2% من علماء العالم ، الي جانب الإشادة بعلماء جامعة المنوفية المبتكرين .

شارك في الاحتفالية عدد من ممثلي وزارة الخارجية الأمريكية والسفارة الأمريكية، وعدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية والقطاع الأكاديمي والصناعة وقطاع الأعمال والهيئات المانحة والخريجين من برنامج هيئة فولبرايت ،كما شارك وفد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة يضم الدكتور حازم صالح نائب رئيس الجامعة السابق لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتورة غادة علي المنسق التنفيذي لمكتب العلاقات الدولية بالجامعة والدكتورة مها توني مها توني - المنسق التنفيذي لمكتب الابتكار البحثي بالجامعة والدكتور علاء حبشي الاستاذ بكلية الهندسة .