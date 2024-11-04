جامعة قناة السويس تطلق قافلة شاملة لقرية السلام بأبو صوير ضمن "حياة كريمة"

انطلقت صباح اليوم، الإثنين 4 نوفمبر، قافلة شاملة من جامعة قناة السويس إلى قرية السلام بمركز ومدينة أبو صوير، ضمن مبادرة "حياة كريمة"، وذلك تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، الذي صرّح أن هذه القوافل تمثل جزءاً من دور الجامعة في خدمة المجتمع، حيث نسعى من خلالها إلى توفير خدمات أساسية وضرورية لسكان القرى والمناطق النائية.

لافتاً إلى أن الجامعة تضع على عاتقها مهمة تعزيز الوعي الصحي، والاهتمام بتحسين جودة الحياة للأهالي، بما يتماشى مع أهداف المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) التي تسعى إلى بناء مجتمع متكامل ومستدام.

أشرفت على القافلة الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، التي أوضحت أنها تأتي استجابة لاحتياجات المجتمع المحلي، حيث نسعى إلى تقديم خدمات متكاملة تشمل الرعاية الصحية، والتعليم البيئي، والتوعية المجتمعية. من خلال هذه المبادرة، نهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للمزارعين وتقديم الدعم الصحي والتوعوي، ونؤمن أن دورنا لا يقتصر على التعليم داخل أسوار الجامعة بل يمتد لدعم كافة شرائح المجتمع.

كلية الزراعة قامت بزيارة 6 مزارع في القرية تضمنت زراعات نخيل البلح، الزيتون، الطماطم، المانجو، والباذنجان. وقد تم تشخيص عدد من المشكلات الزراعية، مثل سوء تقليم النخيل والمانجو، ضعف إنتاج الزيتون، وانتشار الآفات الزراعية مثل الذبابة البيضاء في الطماطم. وقد قدم الفريق الزراعي مقترحات حول التقليم السليم وبرنامج تسميد متوازن للزيتون ومكافحة الحشرات باستخدام المبيدات المناسبة، حيث استفاد 31 مزارعاً من توزيع المبيدات الزراعية مجاناً من الجامعة.

قدمت كلية التمريض، خدمات صحية بمركز شباب الوروارة، شملت قياسات السكر وتقديم الاستشارات حول العناية الصحية، وأهمية اتباع نظم غذائية متوازنة. كما تم تنظيم ندوة توعوية حول الفحص الذاتي للثدي والفرق بين الأورام الحميدة والخبيثة، وأيضاً التعامل مع أعراض سن اليأس باستخدام البدائل الطبيعية.

قدمت كلية الطب، رعاية طبية مكثفة حيث شملت 408 حالات في تخصصات متعددة، مثل الأطفال، الرمد، الأسنان، العظام، الجلدية، الباطنة، الجراحة، النساء، والأنف والأذن.

أجرت كلية الطب البيطري، فحوصات شاملة على 445 رأساً من الدواجن والماشية، واستفاد من خدمات القافلة 39 مزارعاً، حيث تم تقديم إرشادات بيطرية للحفاظ على الثروة الحيوانية.

نُظمت القافلة بإشراف المهندسة وفاء إمام، مدير عام الإدارة العامة للمشروعات البيئية، والأستاذ خالد مطرود، مدير إدارة القوافل، اللذين أشادا بدور القوافل في تقديم خدمات مجتمعية فعالة ومباشرة للأهالي، في إطار رؤية جامعة قناة السويس لدعم المجتمعات المحلية وتحقيق التنمية المستدامة.

