إصابة شخص في حريق بعقار مكون من 10 طوابق بالقليوبية

أصيب شخص في حريق بعقار مكون من 10 طوابق بشبرا الخيمة، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة علي الحريق، تحرر محضر بالواقعة تولت النيابة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارا من شرطة النجدة بنشوب حريق في عقار مكون من 10 طوابق بشبرا الخيمة، بالطابقين الرابع والخامس، وجرى الدفع بسيارتين إكفاء للسيطرة على الحريق، ومنع امتداده للمناطق المجاورة، وتولت الجهات المعنية التحقيق.

وأسفر الحريق عن إصابة شخص بحالة اختناق، وجرى نقله للمستشفى لتلقي العلاج الازم، وتحرر محضر بالواقعة تولت النيابة التحقيق.

فيما انتدبت جهات التحقيق المعمل الجنائي لمعرفة أسباب الحريق، والوقوف على ملابسات الواقعة