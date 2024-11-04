بقيمة 60 ألف دولار.. عرض ساعة جمال عبد الناصر في مزاد أمريكي

ساعة جمال عبد الناصر.. أعلنت دار المزادات "سوذبيز" عن عرضها ساعة نادرة تعود للرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر في مزادها المقبل في نيويورك.

ساعة جمال عبد الناصر

مواصفات ساعة جمال عبد الناصر

تعد هذه الساعة ذات قيمة استثنائية بين الساعات القديمة "فينتاج"، حيث إنها من إصدار عام 1956 وتحمل اسم "الساعة الرئاسية" – وهو لقب ملائم للغاية، إذ أهديت إلى عبد الناصر من الرئيس أنور السادات في عام 1963، وظلت الساعة محفوظة لدى عائلة الرئيس حتى الآن.



ساعة جمال عبد الناصر إهداء أنور السادات

ساعة جمال عبد الناصر مصنوعة من الذهب وتحمل نقشًا خاصًا على ظهرها: "السيد أنور السادات 26-9-1963". وتتميز بعرض اليوم والتاريخ باللغة العربية. تتمتع الساعة الرئاسية بمكانة خاصة لدى الشركة المصنعة، حيث كانت إصدارًا فريدًا عام 1956، صُنع حصريًا من المعادن الثمينة، وكانت الأولى من نوعها التي تعرض اليوم والتاريخ، بحسب جيف هيس، رئيس قسم الساعات في دار سوذبيز. وكونها "الرئاسية" جذب إليها العديد من الرؤساء والقادة والشخصيات البارزة، منهم الرئيس جون كينيدي، الذي تلقى واحدة كهدية من الممثلة مارلين مونرو، وارتداها لاحقًا الرئيسان رونالد ريغان وجيرالد فورد، وفيما يتعلق بسعرها الأصلي، كان هذا الطراز يُباع بحوالي 700 دولار أمريكي آنذاك. وعما إذا كانت الكتابة العربية قد أضيفت خصيصًا بناءً على طلب السادات، أوضح هيس: "لم يكن ذلك بطلب خاص؛ فقد قدمت شركة رولكس هذه الميزة في إصداراتها الموجهة للأسواق العربية. مما يعزز من قيمة الساعة". من المقرر عرض الساعة في مزاد "سوذبيز" للساعات المهمة في نيويورك في 6 ديسمبر المقبل، بسعر تقديري يتراوح بين 30،000 و60،000 دولار، ولا تزال محتفظة بحزامها الجلدي الأصلي.