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الإثنين 04 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

"اعرف بلدك " ندوة عن مبادرة بكلية التربية النوعية بجامعة الفيوم

جانب من الندوة
جانب من الندوة
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 شهد الدكتور هاني عبد الحميد القائم بأعمال عميد كلية التربية النوعية بجامعة الفيوم فعاليات ندوة عن مبادرة اعرف بلدك ( كنوز الفيوم ) نظمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتعاون مع كلية الآثار ومنطقة آثار الفيوم.

جاء ذلك حضور الدكتورة نرمين عاطف مدير إدارة الوعي الأثري بمنطقة آثار الفيوم، ورحمة رمضان معيدة بكلية الآثار قسم الآثار الرومانية واليونانية، وذلك اليوم الاثنين، بالكلية.

وحاضرت خلال الندوة الدكتورة نرمين عاطف حيث أوضحت أهمية برامج الوعي الأثري التي تساهم بشكل كبير في بناء وعي الشباب بأهمية الحفاظ على التراث الثقافي العريق لمصر والمواقع الأثرية والتراثية وتعزيز الهوية الوطنية ودعم رؤية مصر في بناء مجتمع متحضر، كما تناولت الحديث عن المعالم الأثرية والسياحية التى تتميز بها محافظة الفيوم التي تجعلها قبلة للزائرين سواء المصريين أو السائحين، وقامت بإلقاء الضوء على أهم معالم محافظة الفيوم الأثرية وهو هرم اللاهون والذي يعد أهم الاكتشافات الأثرية بالمنطقة، حيث يعتبر هرم اللاهون هو أحد أهرامات مصر بناه الملك سنوسرت الثاني من الأسرة 12 من الطوب اللبن فوق ربوة عالية ارتفاعها 12 مترًا على مشارف مدينة اللاهون.

وأضافت أن الهرم مكسو بالحجر الجيري ويبلغ ارتفاعه 48 متراً وطول قاعدته 106 أمتار، ويقع مدخله في الجانب الجنوبي عكس بقية الأهرامات المصرية وعثر بداخله على الصل الذهبي الذي كان يوضع فوق تاج الملك، وفي ختام كلمتها دعت الطلاب لزيارة المناطق الأثرية، وأكدت ضرورة الوعى الأثرى وأهمية الاستفادة من المبادرات الرئاسية لتحسين جودة حياة المواطن.

كما قامت رحمة رمضان بسرد واستعراض مراحل التاريخ المصري القديم حتى العصر اليوناني والروماني ، و تحدثت أيضًا عن بورتريهات الفيوم التي تعود إلى العصر الروماني وقامت بتعريفها بأنها صور المومياوات الملونة.

 

 

 

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اعرف بلدك كنوز الفيوم كنوز الفيوم ندوة عن مبادرة كلية التربية النوعية جامعة الفيوم إدارة الوعي الأثري بمنطقة آثار الفيوم محافظة الفيوم