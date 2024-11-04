"الذكاء الاصطناعي والتعلم المبكر" ندوة ذاتية بكلية التربية طفولة الفيوم

شهدت الدكتور صفاء أحمد محمد عميد كلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة الفيوم، الندوة الذاتية بعنوان "الذكاء الاصطناعي والتعلم المبكر" ضمن مهرجان الندوات الذاتية التي نظمتها الكلية بالتعاون مع إدارة الاتحاد والمعسكرات بالاداره العامة لرعاية الشباب، وحاضرت خلالها الطالبة: آيه خالد علي، والطالبة: مروة محمود محمد.

جاء ذلك حضور الدكتور محمد السيد بخيت وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، الدكتور مسعود إسماعيل وكيل كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور وائل طوبار منسق عام الأنشطة الطلابية ورئيس لجنة تحكيم مهرجان الندوات الذاتية، الدكتور مصطفى ثابت الاستاذ المساعد بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، الدكتورة رغدة الصاوي منسق الأنشطة الطلابية بالكلية، وأعضاء لجنة التحكيم بالمسابقة، الدكتور بيومي طاحون بكلية دار العلوم، والدكتورة مي مواهب بكلية العلوم، الدكتور محمد كمال بكلية الآداب، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب وذلك اليوم الإثنين الموافق، بالكلية.

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