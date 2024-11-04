ننشر حيثيات الحكم الصادر ضد متهمي خلية الإسماعيلية

أصدرت محكمه الجنايات، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، حيثيات الحكم في القضية المعروفه اعلاميا بخليه الاسماعيلية.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم، إن المتهمين قاموا باعتناق افكار متطرفه خاصه بتنظيم داعش وتولي قيادتها وهي جماعات قائمه علي تكفير الحاكم وأفراد الشرطة والقوات المسلحة واستباحة دمائهم ودماء المسيحيين واستحلال أموالهم ووجوب القيام بعمليات عدائية ضدهم وضد المنشآت العامة والحيوية والسياحية بغرض إسقاط الدولة والتأثير على مقومات الدولة الاقتصادية والاجتماعية والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم والسلام الاجتماعي وتعطيل العمل بالدستور وزعزعة الأمن والاستقرار بالبلاد وإشاعة الفوضى بالبلاد.

وقام المتهمين بالترويج لأفكار إرهابية عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي وقاموا بالترويج لاخبار عن فشل أعمال مكافحة الإرهاب في سيناء واشتراك القوات الجوية الدولة أجنبية في قصف مواقع للإرهابيين داخل البلاد.

وأسندت النيابة للمتهمين تهم الانضمام لخلية إرهابية والتخطيط لارتكاب جرائم عدائية، وتمويل الإرهاب، وحيازة أسلحة نارية والتخطيط لارتكاب عمليات عدائية، واستخدام مواقع التواصل لتبادل المعلومات بين أعضاء الخلية، والخطيط لتنفيذ أعمال إرهابية ضد محكمة الإسماعيلية بعد قيامهم برصدها.