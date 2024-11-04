ads
الإثنين 04 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ القليوبية يلغي تكليف رئيس قرية ترسا بطوخ لتقصيره في العمل

محافظة القليوبية
محافظة القليوبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قرر المهندس أيمن عطيه محافظ القليوبيه خلال جولته اليوم بقرية ترسا بمركز ومدينة طوخ، إلغاء تكليف رئيس الوحدة المحلية لقرية ترسا، وذلك لتقصيره في العمل وتراخي في تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للمخالفات في نطاق القرية التابعة له.

جاء ذلك خلال جولة محافظ القليوبية المفاجئة اليوم لقريتي ترسا ونامول بمركز ومدينة طوخ والتي أسفرت عن إزالة 25 حالة تعد على الأراضي الزراعية.

وأكد المحافظ، أن المحافظة تولي ملف إزالة التعديات اهتمامًا بالغًا وسيتم محاسبة أي مسئول يثبت تقصيره في هذا الملف حفاظًا على مقدرات الدوله والحفاظ علي هيبتها فضلا عن انتظام العمل ورفع مستوى الأداء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

المهندس أيمن عطية المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية تعدي على الأراضي الزراعية ملف إزالة التعديات مدينة طوخ