محافظ القليوبية يلغي تكليف رئيس قرية ترسا بطوخ لتقصيره في العمل

قرر المهندس أيمن عطيه محافظ القليوبيه خلال جولته اليوم بقرية ترسا بمركز ومدينة طوخ، إلغاء تكليف رئيس الوحدة المحلية لقرية ترسا، وذلك لتقصيره في العمل وتراخي في تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للمخالفات في نطاق القرية التابعة له.

جاء ذلك خلال جولة محافظ القليوبية المفاجئة اليوم لقريتي ترسا ونامول بمركز ومدينة طوخ والتي أسفرت عن إزالة 25 حالة تعد على الأراضي الزراعية.

وأكد المحافظ، أن المحافظة تولي ملف إزالة التعديات اهتمامًا بالغًا وسيتم محاسبة أي مسئول يثبت تقصيره في هذا الملف حفاظًا على مقدرات الدوله والحفاظ علي هيبتها فضلا عن انتظام العمل ورفع مستوى الأداء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.