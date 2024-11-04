الأهلي يطالب اتحاد الكرة بالتحقيق في ظاهرة "تسنين" الناشئين

أرسل النادي الأهلي خطابًا رسميًا اليوم الأثنين، إلى الاتحاد المصري لكرة القدم يدعو فيه إلى ضرورة إجراء تحقيق شامل وعاجل بشأن ظاهرة "التسنين" للعديد من اللاعبين المشاركين في دوريات فرق الناشئين بالأعمار المختلفة.

وقال النادي الأهلي في خطابه إن هذه الظاهرة تعد خطرًا حقيقيًا على مستقبل الكرة المصرية، ويجب التصدي لها لما تمثله قاعدة الناشئين من أهمية بالغة في دعم الأندية والمنتخبات الوطنية.

أزمة التسنين في منتخب 2008

قرر مسؤولو اتحاد الكرة كشف مستجدات أزمة التسنين التي حدثت في معسكر منتخب مصر مواليد 2008، خلال شهر أكتوبر الماضي.

وكانت أزمة التزوير في سن بعض اللاعبين ضربت منتخب مصر في معسكره الأخير الذي أقيم بالإسكندرية وتخلله مواجهات ودية مع منتخب روسيا بعدما أجرى منتخب مصر بعض الفحوصات التي أثبتت تسنين 7 لاعبين منضمين لمعسكر منتخب مصر، بينهم 4 من القوام الأساسي للفراعنة الصغار.

وقرر علاء نبيل المدير الفني لاتحاد الكرة عقد مؤتمر صحفي للحديث عن أزمة التسنين، واللاعبين الذين ثُبت التزوير في أعمارهم في منتخب مصر مواليد 2008 وسيتم ذلك، بعدما يستلم اتحاد الكرة من وزارتي الشباب والرياضة والصحة تقرير رسمي عن اللاعبين المُدانيين وهم حوالي 10 لاعبين.