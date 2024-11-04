"النمر" يتابع أعمال وضع طبقة السن والأساس بطريق 100 (أشمون - محلة سبك - أبو رقبة - شعشاع )

قام خالد النمر رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، اليوم الإثنين، يرافقه خالد صقر رئيس الوحدة المحلية بسبك الأحد، بمتابعة أعمال وضع طبقة السن والأساس وفردها بطريق 100 (أشمون - محله سبك - أبو رقبه - شعشاع)، وذلك تمهيدًا للبدء في أعمال الرصف خلال الفترة المقبلة.

وأشار النمر بأنه سوف يتم رصف هذا الطريق بداية من كوبري القنطرة البيضاء وحتي مستشفي العربي بطول حوالي 4كم كمرحلة أولى ،والذي يتم تنفيذه بواسطة الهيئة العامة للطرق والكباري بالمنوفية وشركة الصواف الشركة المنفذه للأعمال.

من جانبه، أكد النمر أن مركز أشمون يشهد طفرة كبيرة في مجال مشروعات البنية التحتية لقطاع الطرق بإعتبارة قطاع حيوي وأحد عوامل دفع عملية التنمية المستدامة للنهوض بمستوي الخدمات المقدمة لأهالي مركز أشمون.