مبابى يوجه رسالة تهنئة بعيد ميلاد حكيمي

هنأ الفرنسي كيليان مبابي، لاعب ريال مدريد الإسبانى، زميلة السابق المغربي أشرف حكيمي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسى، بعيد ميلاده.

حيث نشر كيليان مبابي، تهنئة عيد ميلاد حكيمى على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، وأرفقه بصورة له، وكتب عليها: "عيد ميلاد سعيد يا أخي. أتمنى لك الأفضل كالعادة".

وختم مبابى رسالته لحكيمى بـ "أحبك"، مما ذادت التكهنات حول أقتراب حكيمى من التوقيع مع ريال مدريد، بعد ان رفض تمديد عقده مع باريس سان جيرمان.



وينتهى عقد حكيمى مع باريس سان جيرمان فى صيف 2026، يستهدف ريال مدريد التوقيع معه.

ويعتبر حكيمي من الأصدقاء المقربين لكيليان مبابي، أثناء تواجد الثنائي في "حديقة الأمراء".

