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الإثنين 04 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تسليم 250 نظارة طبية مجانية لطلاب المدارس بأبشواى

جانب من المتابعة
جانب من المتابعة
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شهد هاني رجب رئيس مركز ومدينة أبشواي، بمحافظة الفيوم، استكمال اعمال القافلة التي نظمتها مؤسسة صناع الخير و التحالف الوطني، بمناسبة اليوم العالمي للابصار  بمركز ومدينة ابشواي.

حيث قامت القافلة سابقاً بتوقيع الكشف الطبي مجاناََ على المواطنين وصرف الأدوية للحالات المستحقة، وكذلك اخد مقاسات النظارات للحالات الواردة.

وصرح هاني رجب رئيس المركز انه تم اليوم تسليم عدد  250 نظارة طبية مجانية للحالات، وجاء ذلك في ضوء الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بتقديم الدعم الكامل لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية فيما يقدم للمواطنين من خدمات. 

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رئيس أبشواي توزيع ٢٥٠ نظارة طبية مجانية لطلاب المدارس طلاب المدارس في الفيوم اليوم العالمى للإبصار محافظة الفيوم