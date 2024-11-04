ذكرى ميلاد "البسكوتة".. محطات في مسيرة شويكار

تحل علينا ذكرى ميلاد الفنانة شويكار أو "البسكوتة" كما لقبها فؤاد المهندس، تميزت بخفة دمها وظلها ولهجتها المليئة بالدلع للفتاة المصرية الجميلة، ولفتت أنظار المخرجين إليها، وأسندت إليها أدوار مهمة، وكانت أول فنانة كتبت لنفسها مسرحيات خاصة حتى لقبت بسيدة المسرح التي قدمت على خشبته أكثر من 50 مسرحية، تعاونت مع أستاذ الكوميديا فؤاد المهندس في عدد كبير من الأعمال الفنية التي مازالت محفورة في الأذهان حتى الآن.

أعمال فنية جمعت بين الثنائي شويكار وفؤاد المهندس

شكل فؤاد المهندس وشويكار ثنائي فني هائل قدما سويًا أكثر من 25 فيلما أبرزهم: "ربع دستة أشرار، العتبة جزاز، فيفا زلاطا، إجازة غرام، اعترافات زوج، هارب من الزواج، أخطر رجل في العالم، أنت اللي قتلت بابايا، شنبو في المصيدة، اعترافات زوج، سفاح النساء، مطاردة غرامية" وفي المسرح قدما "حواء الساعة 12، السكرتير الفني، سيدتي الجميلة، أنا وهو وهي".



قصة زواج فؤاد المهندس من شويكار

بدأ الثنائي العمل الفني عام 1968م بمسرحية "هو وهي" انتهت بزواجهما عندما فاجأ فؤاد شويكار وطلب منها الزواج قائلًا: "تتجوزيني يا بسكويتة"؟ وردت عليه شويكار قائلة: "ومالوا" لأنها كانت تبادله نفس الشعور، واستمر هذا الزواج 20 عاما.

مميزات وعيوب فؤاد المهندس من وجهة نظر شويكار

سألت المذيعة ناهد جبر الفنانة شويكار عن رأيها في فؤاد المهندس كزوج؟ في لقاء نادر لترد قائلة: "فؤاد زوج ممتاز، ورب أسرة ممتاز، راجل بتاع بيت مصلى يعرف ربنا، فيه بعض العيوب أبرزها أنه عصبي جدًا، ويكره الموسيقى العالية، ويكره السهر، وغيور جدًا، وكل هذه الأشياء تجعلني أشعر بالضيق لأنني بحب اخرج واتفسح لكن إذا وضعت المزايا في كفة والعيوب في كفة أخرى سأجد أن المزايا كثيرة".

وكان هذا اللقاء جمع بين الفنان فؤاد المهندس وزوجته الفنانة شويكار داخل منزلهما وتحدثا عن طبيعة علاقتهما الزوجية والفنية، وجمعهما الحب والفن، فكونا أشهر الثنائيات في تاريخ الفن المصري، أعمالا خالدة في السينما والمسرح.