الخميس المقبل.. قطع الكهرباء عن عدد من المناطق للصيانة الدورية ببني سويف

أعلن قطـاع الكهرباء بمحافظة بني سويف ،أنه تقرر فصل التيار عن عدد من المناطق والأحياء والشوارع بمدينة بني سويف،يوم الخميس 7 نوفمبر الجاري، اعتبارا من 5.30 فجراً وحتى 9.30 صباحا ،وذلك بسبب أعمال صيانة ببعض المغذيات.

وبحسب البيان الوارد من القطاع ، فقد تقرر قطع الخدمة لمدة 4 ساعات عن (مستشفى النفسية، بنى عطية، جزء من شارع الروضة ،خلف مطعم لاميرا، بنك أبوظبي، الكورنيش، الرقابة الادارية، خلف المصرف المتحد والمصرف المتحد ،برجي الفيروز و المصريين، نقابة المحاميين ،حديقتي سعيد النجار والنيل ،أندية المهندسين والقضاة والاجتماعي ، مستشفى بنى سويف).

وإذ يتقدًم القطاع باعتذاره عن ساعات فصل الخدمة بسبب أعمال الصيانة لضمان استمرارالخدمة بالكفاءة المطلوبة في هذا المرفق الحيوي، مناشدا المواطنين والمصالح الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بـ"القطع المؤقت" للتيار اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة.