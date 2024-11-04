محافظ أسيوط يناشد المواطنين بتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء

ناشد اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، المواطنين بتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء واستكمال المستندات المطلوبة لصدور قرار بقبول التصالح واستلام نموذج "8" نهائي التصالح مشيراً إلي متابعته اليومية للمراكز التكنولوجية للتأكد من انتظام سير العمل بهذه المنظومة وتذليل العقبات أولاً بأول وتبسيط الإجراءات وتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء والدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية، موضحاً أهمية حث المواطنين على التقدم للتصالح في بعض مخالفات البناء وتقديم التسهيلات للمواطنين بالمراكز والأحياء لتقنين أوضاعهم تفعيلاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعهم الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023.

وأوضح محافظ أسيوط، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط برئاسة مصطفى على رئيس المركز وبمعاونة نوابه قد تابعوا منظومة التصالح وسير العمل بمقر المركز التكنولوجي حيث اطمأن على آخر المستجدات وأعداد الملفات التي تم تنفيذها واستكمال الإجراءات لها والملفات المتبقية التي تقدم بها المواطنين والعمل على تذليل أي عقبات أمام هذه الملفات بأسرع وقت ممكن بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن، مشيراً إلى ضرورة تذليل كافة العقبات التي تحيل أمام إنهاء طلبات التصالح وحصول المواطن على أقصى استفادة ممكنة من التصالح سواء باستكمال أعمال الأدوار المتصالح عليها أو البدء في الحصول على ترخيص للأعمال الجديدة وفقاً للقانون الجديد.