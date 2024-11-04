"الاستثمار بالبشر ودور التعليم الفني في الحد من البطالة" ندوة للقومي للسكان بأسيوط

أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، أهمية تكثيف القوافل والندوات والعمل على أرض الواقع بالقرى والنجوع لرفع وعي المواطنين لتحسين الخصائص السكانية التي تؤثر على معدلات الإنجاز وتحقيق التنمية وهو ما يحول دون إحساس المواطنين بارتفاع معدلات النمو، لافتاً إلى ضرورة تضافر الجهود والتعاون بين كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية المعنية لنشر المعلومات الصحيحة وتقوية السلوكيات والعادات الإيجابية وتغيير السلوكيات السلبية.

وأشار إلى تقديمه كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ المزيد من الفعاليات والعمل على بذل مزيد من الجهود لتحقيق ما تهدف إليه خطة الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وإستراتيجية مصر 2030، تنفيذاً لخطة التنمية المستدامة.

وأوضح محافظ أسيوط أن المجلس القومي للسكان بأسيوط بقيادة محمد عبده بخيت مقرر المجلس بأسيوط قد نظم ندوة حول "الإستثمار في البشر ودور التعليم الفني في الحد من البطالة" بمدرسة الثانوية الميكانيكية بمدينة أسيوط بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم والمجلس القومي للمرأة وذلك بحضور 40 طالب مستفيد بقسم الزخرفة بالمدرسة ضمن المبادرة الرئاسية "بداية جديده لبناء الإنسان" مشيراً إلى استمرار عقد ندوات التوعية بالقضايا المجتمعية المختلفة خاصة للطلاب والطالبات باعتبارهم أمل المستقبل في إستكمال مسيرة التنمية والبناء.

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