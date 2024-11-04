"التسمم الغذائى أنواعه وأسبابه" ندوة توعوية بـ"تمريض بني سويف"

نظمت كلية التمريض جامعة بني سويف تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة ندوة علمية عن التسمم الغذائى وأنواعه وأسبابه واسعافاته الاولية، وذلك بكلية الحقوق، تحت إشراف الدكتور محمد ناجي عميد كلية التمريض، والدكتور عادل ابو هشيمة عميد كلية الحقوق، والدكتورة حنان الزبلاوى حسن وكيل كلية التمريض لشئون خدمه المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة فاطمة عبد العليم وكيل كلية الحقوق لشئون خدمه المجتمع وتنمية البيئة، حاضر بالندوة الدكتورة اسراء حمدى مدرس التمريض الباطنى الجراحى بكلية التمريض .

تناولت الندوة أسباب وأنواع التسمم الغذائي وأسبابه من الطعام او المشروبات سواء الفاسدة او منتهية الصلاحية او معالجة بكيماويات او بمبيدات حشرية وما يصاحب التسمم الغذائى من أعراض شائعة من قئ وغثيان وآلام بالبطن،كما تناولت التسمم الناتج عن شرب المواد الكيميائية من منظفات وغيرها و كيفية تجنب وتفادى التعرض لهذا النوع من التسمم وحماية الاطفال وافراد الاسرة من تناول هذه المركبات عن طريق الخطأ علاوة على التسمم الدوائى الناتج من استخدام دواء فاسد او جرعات زائدة كما تناولت التسمم الناتج عن اللدغات او العضات مثل عضة الكلب او لدغات الثعبان او العقرب

كما تناولت الندوة الاسعافات الاولية للتعامل مع حالات التسمم الغذائي من غسيل المعدة والاجراءات اللازم اتباعها، للحفاظ على حياة المصاب وتقليل المضاعفات لحين نقل المصاب الى المستشفى لتلقى العلاج المتخصص.