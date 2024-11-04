بالصور.. رئيسة جامعة الأقصر تتابع خطة تنفيذ المشروعات الجديدة

ترأست الدكتورة صابرين عبدالجليل، القائم بأعمال رئيس جامعة الأقصر، اليوم الاثنين، جلسة الاجتماع الدوري للجنة المنشآت الجامعية؛ لمتابعة سير العمل بالمشروعات الإنشائية الجديدة الجاري تنفيذها، والوقوف على نسب الإنجاز بها.

الموافقة على إنشاء "داتا سنتر" بكلية الهندسة بطيبة

وشهدت الجلسة الموافقة على إنشاء "داتا سنتر" بمشروع الـ100 فدان بمبنى كلية الهندسة داخل مباني الجامعة الجديدة، والتكليف بعمل الرسومات التنفيذية اللازمة لذلك، كما تم تكليف الجهات المنفذة للمباني الجديدة بإضافة طابق إضافي بجميع منشآت الجامعة الجار تنفيذها، وإعداد الرسومات اللازمة لذلك طبقا لمتطلبات الجامعة.

وناقش الاجتماع، إعادة تأهيل كلية التمريض لتصبح ملحقًا لكلية الطب واستكمال الفراغات بها؛ إلى جانب مناقشة نسب الإنجاز بأعمال المستشفى الجامعي وتوجيه الشركة المنفذة بتكثيف العمالة بالموقع، وتحقيق نسب إنجاز وفقًا للجدول الزمني؛ لسرعة دخولها الخدمة الطبية، لخدمة أهالي الأقصر والطلاب.

"عبدالجليل" تتفقد آخر التطورات بمواقع المنشآت الجديدة لجامعة الأقصر بطيبة

وإثر ذلك، توجهت الدكتورة صابرين عبدالجليل القائم بأعمال رئيس جامعة الأقصر، إلى مدينة طيبة الجديدة، في إطار جولاتها الميدانية للوقوف على آخر المستجدات بمواقع المنشآت الجامعية الجديدة التابعة لجامعة الأقصر لمتابعة نسب الإنجاز بها.

والتقت رئيس جامعة الأقصر، المهندس مصطفى سعيد رئيس جهاز مدينة طيبة؛ لمناقشة مقترحات تطوير مواقع كليات الجامعة بمدينة طيبة: "السياحة والفنادق، والتربية، وكلية العلوم، وكلية الطب"، وتذليل أية عقبات قد تعرقل أعمال الإنشاءات الجارية بالمواقع التعليمية بطيبة.

وخلال اللقاء تمت مراجعة الرسومات المقدمة من المكتب الاستشاري لجامعة الأقصر؛ لمراجعتها بمعرفة جهاز مدينة طيبة وعمل الاعتماد اللازم لها.

وشددت الدكتورة صابرين عبد الجليل، خلال جولاتها على أهمية اعتماد الإنشاءات ذكية خضراء، تعتمد على الرقمنة، واستخدام التكنولوجيا الحديثة وتلتزم بمعايير الاستدامة البيئية؛ في إطار جهود الدولة لتحقيق التنمية المُستدامة، ضمن رؤية مصر 2030.

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