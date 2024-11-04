وكيل صحة بني سويف: إجراء 11 عملية جراحية للقضاء على قوائم الانتظار

أعلنت الدكتورة سماح جاد وكيل وزارة الصحة ببني سويف، إجراء 11عملية جراحية اليوم الاثنين 4نوفمبر 2024 بمستشفى الواسطى المركزي ضمن مبادرة الفريق الواحد، والتى أطلقتها مديرية الصحة للقضاء على قوائم الانتظار، في إطار المبادرة الرئاسة "بداية جديدة لبناء الإنسان" تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والدكتور محمد هانئ غنيم محافظ بني سويف.

أوضحت وكيل وزارة الصحة، أن العمليات التي تم إجراؤها تنوعت ما بين عمليات الأنف والأذن والجراحات المختلفة والعظام ونسا حيث أجري العمليات فريق من الأطباء المتميزين في تلك التخصصات، مؤكدة أن المبادرة تهدف إلى تكثيف العمل نحو القضاء على قوائم الانتظار الخاصة بالعمليات بمستشفيات الفشن المركزي والواسطى المركزي تحت إشراف ومتابعة فريق العلاجى من المديرية.

ووجهت الدكتورة وكيل الوزارة الشكر لإدارة المستشفى باشراف الدكتور كرم سعد مدير المستشفى و الأطباء والمعاونين على ما بذلوه من جهود لخدمة المرضى، حيث أثنت على مجهودهم واستمرارهم بشكل جاد وذلك للقضاء التام علي قوائم الانتظار والنهوض بمستوي الخدمة المقدمه للمواطن داخل محافظة بني سويف