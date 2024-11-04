وكيل تعليم الفيوم يلتقي مسئولي مشروع "صحتهم مستقبلهم"

استقبل الدكتور خالد خلف قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، فريق العمل المشرف على مشروع صحتهم مستقبلهم، بمياة الفيوم، محمد جمعة، وسارة عاشور، وأمال عبدالعزيز، منسقي مشروع صحتهم مستقبلهم بمياه الفيوم، وبحضور ريحاب عريق وكيل المديرية.

تم عرض مجالات التعاون بين التعليم والمياه بالفيوم بشأن فعاليات مشروع صحتهم مستقبلهم، بناء على برتوكول التعاون بين مديرية التربية والتعليم بالفيوم، وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم ، ودعم منظمة اليونيسيف.

حيث يتم متابعة المدارس الجديدة التى بدء العمل بها بمشروع صحتهم مستقبلهم، وعددهم 100 مدرسة ابتدائية جديدة ، ويتم تنفيذ حملة غسيل الأسنان بمدارس مشروع صحتهم مستقبلهم على مستوى المحافظة، وكذلك تنفيذ رسائل المشروع، وتنفيذ أنشطة المشروع من خلال مهارات بناء ونشر الوعي لتلاميذ المدارس الابتدائية، من خلال إكساب المشاركين مهارات تصميم رسائل توعية فى مجال السلوكيات، من خلال 6 محاور رئيسية، أو رسائل أساسية وهي :

الرسالة الأولى : ترشيد استهلاك المياه.

الرسالة الثانية : التغذية الصحية السليمة.

الرسالة الثالثة : النظافة العامة.

الرسالة الرابعة : النظافة الشخصية (غسيل الأسنان).

الرسالة الخامسة : الاستخدام الأمن للصرف الصحي.

الرسالة السادسة : التغيرات المناخية.

ومشروع توعية الأطفال للحفاظ على المياه والصحة والتغذية السليمة، من خلال التدريب على كيفية نشر سلوكيات بيئية وصحية ايجابية بطريقة إبتكارية وإبداعية بسيطة، من خلال التدريب على الموضوعات التالية (مهارات التواصل الفعال - مفهوم ترشيد استهلاك مياه الشرب - مراحل تنقية المياه - مهارات العرض والإقناع - العناية بالأسنان - التقويم الفعال لغسيل الأسنان - مفهوم ومبادئ الصحة العامة - الهرم الغذائي - التغيرات المناخية والحفاظ على البيئة، بالإضافة إلى عدد من الأنشطة التدريبية وورش العمل المتنوعة فى الرسائل التعليمية والسلوكية الستة للبرنامج التدريبي المتميز).

كما طرح الدكتور خالد قبيصي، وكيل الوزارة، فكرة إطلاق مسابقة المدير والطالب والمنسق المتميز بمدارس مشروع صحتهم مستقبلهم على مستوى محافظة الفيوم، تمهيدا لاختيار أفضل المشاركين وتكريمهم، وجارى التنسيق وعرض المسابقة على الجهات المشاركة فى تنفيذ مشروع صحتهم مستقبلهم.

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