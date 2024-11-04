ads
الإثنين 04 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رئيس مدينة الشهداء بالمنوفية: إجراءات قانونية صارمة ضد التعدي على الأراضي الزراعية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

عقد فتحي شلبي رئيس مركز ومدينة الشهداء بمحافظة المنوفيه، اليوم اجتماعاً بحضور أشرف مطر سكرتير المجلس ومدير الإدارة الزراعية بالشهداء ومدير المراجعة الداخلية والحوكمة بالمجلس ومديري الجمعيات الزراعية بالمدينة وقرى المركز.

وشدد رئيس المدينة خلال الاجتماع على تشكيل غرف عمليات بالجمعيات الزراعية تعمل على مدار الساعة لرصد أي تعديات على الأرض الزراعية، مشيراً إلى وجود غرف للعمليات بالوحدات القروية تعمل طوال أربع وعشرين ساعة في مراقبة التعديات على الأراضي الزراعية.

وأكد شلبي أنه عند رصد حالة تعدي على الأرض الزراعية تتم الإزالة الفورية في المهد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة مع ضمان عدم تكرار المخالفة.

وأوضح رئيس المدينة المسؤولية الكبيرة التي تقع على عاتق  مديري الجمعيات الزراعية بالمدينة والقرى مؤكداً على وقوعهم تحت المساءلة القانونية في حالة التهاون في رصد ومتابعة المخالفات.

وأكد رئيس المدينة على التعاون والتنسيق المتواصل على مدار اليوم بين الوحدات القروية والجمعيات الزراعية بما يضمن الإزالة الفورية للمخالفات بمجرد رصد المخالفة.

الأراضي الزراعية الجمعيات الزراعية المنوفية رئيس مدينة الشهداء محافظة المنوفية