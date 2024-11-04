رئيس مدينة الشهداء بالمنوفية: إجراءات قانونية صارمة ضد التعدي على الأراضي الزراعية

عقد فتحي شلبي رئيس مركز ومدينة الشهداء بمحافظة المنوفيه، اليوم اجتماعاً بحضور أشرف مطر سكرتير المجلس ومدير الإدارة الزراعية بالشهداء ومدير المراجعة الداخلية والحوكمة بالمجلس ومديري الجمعيات الزراعية بالمدينة وقرى المركز.

وشدد رئيس المدينة خلال الاجتماع على تشكيل غرف عمليات بالجمعيات الزراعية تعمل على مدار الساعة لرصد أي تعديات على الأرض الزراعية، مشيراً إلى وجود غرف للعمليات بالوحدات القروية تعمل طوال أربع وعشرين ساعة في مراقبة التعديات على الأراضي الزراعية.

وأكد شلبي أنه عند رصد حالة تعدي على الأرض الزراعية تتم الإزالة الفورية في المهد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة مع ضمان عدم تكرار المخالفة.

وأوضح رئيس المدينة المسؤولية الكبيرة التي تقع على عاتق مديري الجمعيات الزراعية بالمدينة والقرى مؤكداً على وقوعهم تحت المساءلة القانونية في حالة التهاون في رصد ومتابعة المخالفات.

وأكد رئيس المدينة على التعاون والتنسيق المتواصل على مدار اليوم بين الوحدات القروية والجمعيات الزراعية بما يضمن الإزالة الفورية للمخالفات بمجرد رصد المخالفة.