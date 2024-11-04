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الإثنين 04 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وكيل صحة بني سويف: بدء التشغيل التجريبي للوحدة الصحية بالحي الرابع بشرق النيل تمهيدا لافتتاحها

الدكتورة سماح جاد
الدكتورة سماح جاد وكيل وزارة الصحة ببني سويف
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أعلنت الدكتورة سماح جاد وكيل وزارة الصحة ببني سويف عن بدء التشغيل التجريبي للوحدة الصحية بالحي الرابع بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل وذلك تمهيدا لافتتاح الوحدة بشكل كامل مع اكتمال الدعم والتجهيزات.

ويأتي ذلك  في إطار توجيهات نائب رئيس الوزراء وزير الصحة  الدكتور خالد عبد الغفار.وتكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بمواصلة الجهود لتحسين مستوى الخدمة الصحية بمختلف مكوناتها .

وأشارت وكيل الوزارة إلى أن الهدف من التشغيل التجريبي دعم الخدمة الصحية بمنطقة شرق النيل، ضمن حزمة من الإجراءات المستهدفة في هذا الشأن.

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