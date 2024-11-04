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الإثنين 04 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مستند.. تقرير الطب الشرعي ينفي واقعة هتك عرض طفل داخل حضانة في بورسعيد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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حصلت "البوابة نيوز"، اليوم الاثنين، على تقرير الطب الشرعي في واقعة تحرير ولي أمر طفل المحضر رقم 7889 لسنة 2024، جنح الزهور، تتهم فيه حضانة حاصة ببورسعيد بهتك عرض طفلها داخلها وعمره عامين و 8 أشهر.

وتضمن تقرير مصلحة الطب الشرعي رقم 202403923000433 أن الثابت من الإصابات الموصوفة عبارة عن إصابة احتكاكية تحدث من الاحتكاك بجسم ذو سطح خشن نوعا ايا كان نوعه، والكدم المشاهد بالشرج عبارة عن إصابة رضية تحدث من المصادمة بجسم صلب ايا كان نوعه.

وأكد التقرير أن العلامات الدالة لم تميز على اتيانه من الخلف لواطا، كما لم يميز الطبيب الشرعي به علامات تكرار الاستعمال من الخلف لواطا، واقفلت جهات التحقيق المحضر علي ذلك.

ومن جانبها، أكدت إدارة الحضانة أن تقرير الطب الشرعي يطمئن أولياء الأمور، وينهي حالة الفزع التي حدثت نتيجة الاتهام الذي اثبت التقرير أنه كيدي، مؤكدة أنها تحترم أحكام القانون وألتزمت الصمت بالرغم مما أصابهم من حزن نتيجة اتهامهم بالباطل.

وكانت ولية أمر قد حررت المحضر رقم 7889 لسنة 2024، جنح الزهور، تتهم فيه حضانة خاصة ببورسعيد بهتك عرض طفلها وعمره عامين و 8 أشهر.

IMG-20241104-WA0032
IMG-20241104-WA0032
حضانة خاصة هتك عرض طفل بورسعيد محافظة بورسعيد