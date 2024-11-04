الاتحاد الأوروبي يؤكد ضرورة تكثيف الجهود لكسر الجمود السياسي في ليبيا

قال رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي ‏لدي ليبيا السفير نيكولا أورلاندو إنه اتفق مع نائب رئيس المجلس الرئاسي عبدالله اللافي خلال لقائهما اليوم على الحاجة الملحة لتكثيف الجهود لكسر الجمود السياسي وتمهيد الطريق لإجراء انتخابات وطنية.

وأشار أورلاندو - على منصة "إكس" حسبما أفاد تليفزيون "الوسط" الليبي - الى الدور الأساسي للمجلس الرئاسي في دعم العملية السياسية التي تقودها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والدفع قدما بالمصالحة الوطنية.