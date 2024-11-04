وفاة مواطن وسط شارع السنترال بالفيوم

حالة من الحزن سيطرت علي طلاب المدارس بشارع السنترال بمدينة الفيوم حيث فوجئ الطلاب عقب خروجهم من المدارس اليوم بمواطن يحتضر في وسط الشارع ومصاب بحالة اعياء شديدة وبإستدعاء الإسعاف تبين أن المواطن توفي وتم نقل الجثة إلى مستشفى التأمين الصحي بالفيوم.

كان الأهالي وطلاب المدارس المتواجدين بشارع السنترال بمدينة الفيوم، فوجؤا بمواطن ملقي بوسط الشارع وفي حالة إعياء شديدة، وبالإقتراب منه تبين أنه يحتضر وتم الاتصال بالإسعاف وشرطة النجدة، والوصول سيارة الإسعاف تبين أن المواطن توفي، وأنه يدعي حمدي توفيق محمد 86 سنة، وتم نقل الجثة إلى مستشفى الفيوم التأمين الصحي بالفيوم.