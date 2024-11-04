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الإثنين 04 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وفاة مواطن وسط شارع السنترال بالفيوم

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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حالة من الحزن سيطرت علي طلاب المدارس بشارع السنترال بمدينة الفيوم حيث فوجئ الطلاب عقب خروجهم من المدارس اليوم بمواطن يحتضر في وسط الشارع ومصاب بحالة اعياء شديدة وبإستدعاء الإسعاف تبين أن المواطن توفي وتم نقل الجثة إلى مستشفى التأمين الصحي بالفيوم.

كان الأهالي وطلاب المدارس المتواجدين بشارع السنترال بمدينة الفيوم، فوجؤا بمواطن ملقي بوسط الشارع وفي حالة إعياء شديدة، وبالإقتراب منه تبين أنه يحتضر وتم الاتصال بالإسعاف وشرطة النجدة، والوصول سيارة الإسعاف تبين أن المواطن توفي، وأنه يدعي حمدي توفيق محمد 86 سنة، وتم نقل الجثة إلى مستشفى الفيوم التأمين الصحي بالفيوم.

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