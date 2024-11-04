وزير العمل يستقبل سفير بلغاريا بالقاهرة لتفعيل سُبل التعاون المُشترك.. تعاون في مجالات التدريب.. وفتح أسوق العمل البلغارية أمام الشباب

استقبل وزير العمل محمد جبران، اليوم الإثنين، بمقر "الوزارة" بالعاصمة الإدارية، سفير بلغاريا بالقاهرة ديان كاتراتشيف، والملحق الدبلوماسي ألكسندر سفيرينوف،لبحث سُبل تفعيل التعاون في المجالات المُشتركة..

واتفق الجانبات على توفير فرص عمل للشباب المصري على المهن والمجالات التي يحتاجها سوق العمل البلغاري خلال هذه الفترة خاصة في قطاعات السياحة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات،وأكدا على التنسيق بشأن تأهيل وتدريب الشباب المصري على هذه المهن المطلوبة،حيث أوضح الوزير جبران، منظومة التدريب المهني التي تمتلكها الوزارة ،وعلى جاهزيتها لإعداد شباب ماهر ،ومُدرب طبقًا للإحتياجات المطلوبة ..وخلال اللقاء وجه الوزير جبران بُسرعة توقيع مذكرة التفاهم بين البلدين ،فيما يخص مجالات سوق العمل وإستراتيجية التدريب من أجل التشغيل،والسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل ..وكذلك اعداد "اتفاقية تعاون" بين الجانبين في مجال تنقل الأيدي العاملة عبر الطرق الدبلوماسية..

واستعرض وزير العمل أمام السفير البلغاري جهود الوزارة فيما يخص الحماية الإجتماعية والصحية للعمال،خاصة العمالة غير المنتظمة وعمال التراحيل ،ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية من أجل صحة العامل وسلامة ادوات الإنتاج،موضحًا أن الوزارة بصدد إطلاق الإستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل..فيما تطرق السفير البلغاري إلى العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين وفي كافة المجالات ،وإلى الدور الذي تلعبه "اللجان المشتركة" في التعاون الإقتصادي والسياسي في إثراء هذه العلاقات.

وحضر اللقاء من وزارة العمل ايهاب عبدالعاطي المستشار القانوني للوزارة ،ورشا عبدالباسط، رئيس الادارة المركزية للعلاقات الدولية،ود.محمود حمزاوي،مدير عام السكرتارية التنفيذية ،وأمنية عبدالحميد مساعد فني بمكتب الوزير.

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