سكرتير عام أسوان يشهد ندوة توعوية حول مخاطر الهجرة غير الشرعية

شهد اللواء أيمن الشريف السكرتير العام تنفيذاً لتكليفات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان فعاليات الندوة التوعوية بمخاطر الهجرة غير الشرعية وذلك بحضور السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر ، وبمشاركة مسئولى الجهات التنفيذية والمعنية وعدد من الأهالى وممثلى المجتمع المدنى .

وفى كلمة محافظ أسوان التى ألقاها السكرتير العام تم التأكيد على أن أجهزة الدولة تواصل التعاون والتكاتف لتكثيف الجهود المبذولة لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية فى الجمهورية الجديدة تحت قيادة ربان سفينتها الرئيس عبد الفتاح السيسى .

تسخير كافة الإمكانيات والجهود لتوفير حياة كريمة

مشيراً إلى أن توجيهات القيادة السياسية المستمرة للحكومة والمسئولين ترتكز دائماً على تسخير كافة الإمكانيات والجهود لتوفير حياة كريمة لشبابنا بإعتبارهم ركيزة التنمية فى الحاضر وأمل الغد .

لافتاً إلى أن المرحلة الحالية تحتاج إلى كل يد تبنى وتعمر لأن العالم لا يعترف إلا بالعمل والكفاح وليس التكاسل والتراخى .

وقد أوضح الدكتور إسماعيل كمال بأن المحافظة من جانبها تقدم مختلف الإمكانيات والتسهيلات لشبابنا لتنفيذ المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بقروض ميسرة من جهاز تنمية المشروعات ، فضلاً عن إقبال الأسر الأسوانية لإلحاق أبنائهم بالتعليم الفنى المتواكب مع سوق العمل .

مؤكداً على أننا لدينا يقين بأن أسوان بها المئات والآلاف من الشباب والنماذج المشرفة الواعية والقادرة على التعامل بإيجابية مع معطيات العصر لعبور المرحلة الراهنة من خلال مشروعات تعود بالنفع عليهم وعلى مجتمعهم .

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