يونيسف: ما يحدث في قطاع غزة بحق الأطفال لا يمكن وصفه والمجتمع الدولي يشاهد بصمت

قال كاظم أبو خلف الناطق باسم يونيسيف، إن كل شيء في قطاع غزة يتعرض للقصف وهو ما تفيد به تقارير وكالات الأنباء.

وأضاف “أبوخلف” في حواره لبرنامج "صباح جديد"، على فضائية "القاهرة الإخبارية" اليوم الاثنين: "الضحايا يقدرون بآلاف مؤلفة، ولا يوجد حصانة لشيء في غزة، جامعات، مستشفيات، بنى تحتية، نساء، وأطفال".

وتابع: "ما يحدث في قطاع غزة بحق الأطفال لا يمكن وصفه، والمجتمع الدولي يشاهد بصمت، والأمور لا تتجاوز التنديدات والمطالبات والإعراب عن القلق وخلافه".

وأكد، أن العاملين في المجال الإنساني تطالهم الاستهدافات، وفي هذه الحرب، سقط أكبر عدد من العاملين في الأمم المتحدة سقطوا، وهو أكبر عدد في تاريخ الأمم المتحدة منذ إنشائها.