مدير تعليم الفيوم يتفقد مدارس إدارتي سنورس وشرق

حضر الدكتور خالد خلف قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، طابور الصباح وتحية العلم بمدرسة جرفس للتعليم الأساسي - إدارة سنورس التعليمية، بحضور ريحاب عريق وكيل المديرية.

وتابع دكتور خالد، انتظام وانضباط العملية التعليمية بمدرسة جرفس للتعليم الأساسي، حيث تفقد المدرسة والفصول الدراسية، ودورات المياه، وحضر حصة لغة عربية، وناقش الطلاب علمياً للوقوف على المستوى العلمي، ومستوى التلاميذ في القراءة والكتابة، بحضور عصام نعيمي مدير إدارة سنورس التعليمية.

نبه وكيل الوزارة، مشدداً على إدارة المدرسة، بضرورة الإنتهاء من البرنامج العلاجي للتلاميذ الضعاف فى القراءة والكتابة ، وتفعيل خطة تحسين الطلاب الضعاف بالمدرسة، كما كلف مدير المرحلة الابتدائية بمتابعة خطة التحسين يوميًا حتى يتم الإنتهاء من تحسين مستوى التلاميذ الضعاف فى القراءة والكتابة بالمدرسة، وقرر زيارة المدرسة خلال 15 يوم للتأكد من تفعيل خطة التحسين والبرنامج العلاجي فى القراءة والكتابة.

كما تابع وكيل الوزارة، مدرسة البحوث الرسمية للغات - إدارة شرق الفيوم التعليمية، وتفقد الفصول الدراسية، ومنها فصل 1A , 2A , 3A، كما تفقد فصول الصف الثالث الابتدائي 3C، وحضر حصة لغة عربية بالصف الرابع الابتدائي 4A.

كما تفقد قاعات رياض الأطفال KG2، وأشاد بالمستوى المتميز لرياض الأطفال بالمدرسة.

أشاد وكيل الوزارة، بإنضباط وانتظام العملية التعليمية بالمدرسة، والجهد المتميز المبذول في العمل، وقرر منح شهادة تقدير لريهام ربيع محمد علامي مدير مدرسة البحوث الرسمية للغات، كما منح شهادة تقدير لسامح سيد محمود محمود معلم اللغة الإنجليزية ، وذلك للمستوى والأداء المتميز المبذول داخل الفصل الدراسي.

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