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الإثنين 04 نوفمبر 2024
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضمن "بداية".. مياه الشرب بسوهاج تستهدف تنفيذ 200 نشاط توعوى لطلاب المدارس للحفاظ على المياه وترشيد الاستهلاك

جانب من الأنشطة
جانب من الأنشطة
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قال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب ان الشركة بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم تستهدف خلال الفصل الدراسي الاول من العام الجاري تنفيذ 200 نشاط توعوى لطلاب المدارس وان هذه المدارس تتنوع ما بين رياض اطفال وابتدائية واعدادية وثانوية وذلك بهدف تستهدف تأسيس جيل جديد لديه ثقافة واسعة عن قضايا المياه هذا بالاضافة الى تربية النشاء على السلوكيات الصحيحة فى التعامل مع مياه الشرب وترشيد الاستخدام والاستخدام الامثل لشبكات الصرف الصحى والتعرف على مخاطر الطلمبات الحبشية والفلاتر والقيسونات واضرارها على الصحة العامة.

وذلك فى اطار المبادرة الرئاسية "بداية" والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية والتى تستهدف التنمية الذاتية والصحية والتعليمية والرياضية والسلوكية والخدمية للمواطنين.

وأوضحت اسماء سهيل مدير ادارة التوعية والتثقيف ان انشطة التوعية يتم تنفيذها بجميع مراكز المحافظة وانه يتم توعية الاطفال من خلال استخدام مسرح العرائس والسلم والثعبان والمسابقات المائية للحفاظ على مياه الشرب والالعاب التفاعلية. كما يتم توعية طلاب المرحلة الاعدادية والثانوية بندوات توعوية والتوعية من خلال طابور الصباح ورحلات تعريفية لزيارة محطات المياه والصرف الصحي وتكوين أسرة امين المياه بالمدارس وورش تعليم السباكة واصلاح السباكة وتركيب القطع الموفرة والتى تستهدف تعريف الطلاب بالسلوكيات الصحيحية للتعامل مع المياه.

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