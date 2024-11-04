صاحبة الـ15 عاما.. "وينفريدا جيرالد" أصغر لاعبة كرة قدم تشارك في منتخب بلدها

مع الاهتمام العالمي لكرة القدم النسائية، تصدرت أكثر من لاعبة المشهد بسبب اهدافهم وتميزهم، إلا أن اللاعبة وينفريدا جيرالد حازت متفردة على لقب أصغر هدافات كرة القدم.

حيث تبلغ "جيرالد" من العمر 15عام، فهي من مواليد 26 فبراير 2008، وهي لاعبة قدم تنزانية تلعب في خط الوسط أو الهجوم لصالح نادي جيه كيه تي كوينز في تنزانيا ومنتخب تنزانيا الوطني للسيدات.

وبدأت "وينفريدا" مسيرتها الكروية في مدرسة فاونتن جيت التي يقع مقرها الرئيسي في منطقة دودوما بتنزانيا، وهي إحدى المؤسسات الخاصة التي تدير مدارس متخصصة تحفز المواهب وتنميها، ومن بينها لعبة كرة القدم للفتيات.

عندما كانت"جيرالد" في فاونتن جيت، تمكنت من الفوز ببطولة أفريقيا لكرة القدم للمدارس في جنوب أفريقيا والتي أقيمت في أبريل 2023.

كما تمكنت أيضًا من أن تكون هدافة المسابقة لتلعب بعد ذلك مع المنتخب الوطني في عام 2023 ، حيث لعبت بنجاح كبير في بطولة الكاف تحت 18 عامًا .

كما تم التصويت لها كأفضل لاعبة في بطولة CECAFA للسيدات تحت 18 عامًا 2023 التي أقيمت في مدينة دار السلام.

وكان قد نشر الكاف، صورة لـ "وينفريدا" على صفحتها الرسمية :"اصغر هدافة في كرة القدم