وزارة الشباب تنظم جولة تفقدية لوفد مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم

نظمت وزارة الشباب والرياضة جولة تفقدية لوفد مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم لمراكز التخاطب بمحافظة القليوبية، والتي تم إنشائها في ضوء مذكرة التفاهم التي تم إبرامها بين وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم منذ ٢٠٢١ لإنشاء عدد من مراكز التخاطب بالمحافظات برعاية ودعم الشركة القابضة" (ADQ)، وذلك بحضور مسئولي الشركة القابضة، وعدد من مسئولي نادي بيراميدز.

ومن جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن مراكز التخاطب في المحافظات تقدم خدمة مجانية لذوي الهمم وأسرهم، لتأهيل ذوي الهمم وأسرهم، لدمجهم في المجتمع، متمنياً التوسع في تقديم تلك المحافظات لتشمل مراكز الشباب في محافظات الجمهورية كافة.

وثمن وزير الشباب والرياضة جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في التعاون المثمر لخدمة أبنائنا من ذوي الهمم من خلال التوسع في إقامة مراكز التخاطب بكافة محافظات الجمهورية.

وتضمنت الجولة مراكز التخاطب بنادي القناطر الخيرية، ومركز التنمية الشبابية بالخانكة، ومركز شباب كوم الأطرون.

وجاءت الزيارة لتقييم خدمات مراكز التخاطب للتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، بما في ذلك البرامج التأهيلية، وأدوات التقييم، وكفاءة الكادر البشري، وكذا التعرف على احتياجات ذوي الهمم، وذلك بهدف تطوير البرامج والخدمات المقدمة لتلبي احتياجاتهم بشكل أفضل.

وجدير بالذكر أن وفد مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم منذ وصوله قام بزيارة مراكز التخاطب داخل مركز شباب العريش ونادي قادرون باختلاف بمحافظة شمال سيناء.