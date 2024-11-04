تجديد تعيين 3 مديرين بجامعة الفيوم

أصدر الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القرار الوزاري رقم (٢٠٦٧) بتجديد تعيين عبد الفتاح أحمد عبد الفتاح المليجي في وظيفة مدير عام كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة الفيوم.

تجديد تعيين هالة جمال الدين مدير عام الإدارة العامة للمكتبات

كما أصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القرار الوزاري رقم (٢٠٩٢) بتعيين هالة محمد جمال الدين عثمان في وظيفة مدير عام المكتبات بجامعة الفيوم.

تجديد تعيين محمد زوبع مدير عام الموازنة العامة والحسابات

كما أصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القرار الوزاري رقم (٢٠٨٨) بتجديد تعيين محمد محمود محمد محمود زوبع، في وظيفة مدير عام الموازنة العامة والحسابات بجامعة الفيوم.

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