تكريم محمد عبد الحافظ ناصف بمهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي

أعلن مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي، برئاسة الدكتورة داليا همام، عن تكريم الكاتب المسرحي القدير محمد عبد الحافظ ناصف القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، خلال الدورة الثانية للمهرجان المقرر أن تقام خلال الفترة من 10 إلى 14 نوفمبر الحالي، وذلك تقديرا لما قدمه من كتابات متعددة للطفل، ومسيرته الكبيرة في الكتابة الإبداعية.

وقالت الدكتورة داليا همام رئيس المهرجان، إن الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، له باع طويل في الكتابة الأدبية للطفل، وكذلك هو أحد أبرز المساهمين في أدب الطفل في مصر والمنطقة العربية بشكل عام، سواء إبداعيا من خلال الكتابات الكثيرة التي قدمها أو إداريا من خلال المناصب الهامة التي تتصل بالطفل، وآخرها المركز القومي لثقافة الطفل، كما أنه له اسهامات كبيرة في إنتاج مئات التجارب المسرحية من خلال إدارة المسرح التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة التي يتولى إداراتها حاليا، مشيرة إلى أن المهرجان حريص على تنوع التكريمات هذا العام بين صناع المسرح المصريين في كافة عناصره، من إخراج وتمثيل وتأليف.

ناصف مواليد مدينة المحلة الكبرى، وعضـو مجلس إدارة اتحاد الكُتّاب، وعضو نادى القصة، وعضو أتيليه القاهرة، وعضو دار الأدباء، وعضو نقابة المهن التمثيلية، وعضو المجلس الأعلى للثقافة، وعضو اللجنة العليا لجائزة الدولة للمبدع الصغير، تولي من قبل المركز القومي لثقافة الطفل، ويعمل حاليا قائما بأعمال الهيئة العامة لقصور الثقافة.

أصدر ناصف عددًا من الإصدارات فى المسرح والقصة والرواية وأدب الطفل والترجمة والنقد، وقدم له التليفزيون المصري مسلسلين، وعُرضت أعماله المسرحية للكبار والصغار على المسرح القومي والهناجر ومسارح قصور الثقافة ومسرح الشمس والتربية والتعليم والشباب والرياضة، ومُعد برنامج حكايات المساء بالإذاعة المصرية، ورئيس مجلس إدارة مجلات قطر الندى، والثقافة الجديدة، والخيال، وأبيض وأسود، ومحكمًا بعدد من الجوائز المصرية والعربية مثل: اتحاد الكتاب والهيئة العربية للمسرح، والهيئة العامة بقصور الثقافة وجائزة الدولة المصرية.

فاز ناصف بعدد من الجوائز المصرية والعربية في القصة القصيرة والمسرح وأدب الطفل والدارما التليفزيونية والنقد الأدبي، منها: جائزة محمد تيمور للابداع المسرحى عن مسرحيات المخنثون وطلوع النهار أول الليل، ووداعا قرطبة، وجائزة التأليف المسرحى من المجلس الأعلى للثقافة، و جائزة رابطة العالم الاسلامى عن مسرحية سجين الهاء والواو، وجائزة محمود تيمور عن مجموعة الفاوريكة، جائزة قصور الثقافة في قصة الطفل، وتناولت 12 رسالة ماجستير ودكتوراه وبحوث ترقية أعماله فى المسرح وأدب الطفل.

جدير بالذكر أن الدورة الثانية من مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي تحمل اسم الفنان الكبير عبد المنعم مدبولي، وستقام في الفترة من 10 إلى 14 نوفمبر 2024، برئاسة الدكتورة داليا همام، والرئيس الشرفي للمهرجان الدكتورة غادة جبارة، رئيس أكاديمية الفنون، ويقام المهرجان تحت رعاية جمعية الفن والثقافة بتاح، بالتعاون مع ادارة الموهوبين والتعلم الذكي بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة والرعاية الأدبية لوزارة الثقافة المصرية ورعاية وزارة الشباب والرياضة.