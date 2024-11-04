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الإثنين 04 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

"الزراعة" تواصل إطلاق منافذ السلع في المحافظات

سيارات وزارة الزراعة
سيارات وزارة الزراعة محملة بالسلع الغذائية
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واصلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إطلاق قوافل منافذها المتنقلة، المحملة بمنتجاتها الغذائية المختلفة في جميع المحافظات، لرفع العبء عن كاهل المواطنين.
يأتي ذلك تنفيذا لتكليفات وتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بمحاربة الغلاء والمساهمة في خفض الاسعار، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.
وأعلن الدكتور حسن الفولي رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، مشاركة الهيئة، في احتفالات العيد القومي لمحافظة كفر الشيخ، من خلال توزيع كميات من بيض المائدة، بسعر ١٥٠ جنيه للطبق، من خلال المنافذ المتنقلة، وعددها ٥ سيارات، والتي تم تمركزها في الميادين العامة، ومناطق التجمعات بالمدينة وذلك بالتنسيق مع المحافظة.
وفي سياق متصل، أشار رئيس الهيئة، إلى أنه تم أيضا إلى أنه تم أيضا وبالتنسيق بين الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، وقطاع الإنتاج، وقطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، والإدارة العامة للزراعات المحمية، والمجالس الزراعية، إطلاق ٩ منافذ متنقلة، محملة بالسلع والمنتجات الغذائية المختلفة، لدعم أبناء المحافظة.
وشملت المنتجات التي تم طرحها للمواطنين، بأسعار تقل عن مثيلاتها في الأسواق بنسب تصل إلى ٢٥٪: بيض المائدة، اللحوم الطازجة، الدواجن، ومنتجات الألبان، والبقوليات، والخضر والفاكهة.

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بيض المائدة العيد القومي لمحافظة كفر الشيخ اللحوم الطازجة