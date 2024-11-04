"أهمية التحول الرقمي" ندوة توعوية بكلية التربية جامعة الفيوم

شهدت الدكتور آمال جمعة عميد كلية التربية بجامعة الفيوم، ندوة تحت عنوان "أهمية التحول الرقمي" والتي ينظمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتعاون مع كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، بحضور الدكتور عبد الناصر شريف وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وحاضر خلالها الدكتور حسام أحمد فهمي، بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، وذلك اليوم الاثنين، بالكلية، وجاء ذلك تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على قطاع التعليم والطلاب.

أكدت الدكتورة امال جمعة أن كلية التربية حريصة على عقد اللقاءات التعريفية والندوات التثقيفية من أجل الارتقاء بوعي الطلاب في جميع المجالات، موضحة أن ندوة "أهمية التحول الرقمي" تأتي في إطار مبادرة جامعة الفيوم لتسليط الضوء على هذا التخصص، بهدف مواكبة التغيرات التكنولوجية في الوقت الحالي .

وخلال الندوة تناول الدكتور حسام أحمد فهمي، ما يتعلق بمفهوم التحول الرقمي وأهدافه وأهميته في الجامعات المصرية وتأثيره على التعليم .

كما أشار إلى أن التحول الرقمي يهدف إلى تحسين جودة الخدمات العامة وتقديمها بشكل أسرع وأكثر فعالية، وتعزيز الشفافية في الأداء الحكومي وتقليل الفساد من خلال الرقابة الإلكترونية، وتقليل التكاليف التشغيلية وزيادة الكفاءة في المؤسسات، وتمكين الحكومة من اتخاذ قرارات قائمة على البيانات الدقيقة، وذلك من خلال إتاحة وتسهيل الخدمات بشكل رقمي متكامل والذي يعمل على توفير الوقت والجهد والقضاء على الفساد وتحسين جودة الخدمات المقدمة.

كما تمت مناقشة تحديات التحول الرقمي والتي ترتبط بالبنية التحتية وعدم الوعي بأهمية استخدام التطبيقات الرقمية، وما يعرف بالأمن الرقمي وذلك بحماية المعلومات والبيانات الشخصية عن طريق الأمن السيبراني طبقًا للمعايير الدولية للحفاظ على سرية البيانات وكذلك تناول التحديات التي تواجه التحول الرقمي وهي القوى العاملة، البنية التحتية، الأمن القومي، واستعرض مبادرات الحكومة المصرية في مجالات التكنولوجيا.

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