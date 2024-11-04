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الإثنين 04 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

تامر حسني عن تقديم السيرة الذاتية لـ حسن يوسف: شرف عظيم

الفنان تامر حسني
الفنان تامر حسني
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شارك الفنان تامر حسني متابعيه، بفيديو سابق للفنان حسن يوسف، عبر خاصية القصص القصيرة بحسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، يوضح من خلاله عن عمل سيرة ذاتية مرشحًا تامر حسني.

وعلق تامر حسني قائلًا: "كل الشرف إني أعمل سيرتك الذاتية، ده شرف عظيم لأي فنان، إشادة عظيمة في تاريخي من فنان أسطوري الراحل حسن يوسف الله يرحمه ويحسن إليه".

حسن يوسف: تامر حسني الأنسب لتجسيد سيرتي الذاتية

كشف الفنان الراحل حسن يوسف، عن ترحبيه بتقديم الفنان تامر حسني لسيرته الذاتية، في برنامج "كلام الناس" المذاع عبر قناة MBC مصر.

وقال: "تامر حسني هو أنسب شخص لتجسيد حياتي المهنية في عمل فني، بسبب موهبته الكبيرة بجانب خفة ظله وهو إنسان مجتهد، ووالده صديقه المقرب".

وفاة حسن يوسف

رحل عن عالمنا يوم الثلاثاء الماضي، الفنان الكبير حسن يوسف وأعلن خبر الوفاة شقيقه وكتب عبر حسابه الشخصي بموقع “فيس بوك”: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفى منذ قليل شقيقى الأكبر الفنان حسن يوسف، تغمده الله بواسع رحمته".

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