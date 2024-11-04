رئيس الوزراء: مصر لديها تجربة رائدة في "حياة كريمة" لتطوير 60 مليون مصري

أعرب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عن أمله أن يخرج المنتدى الحضري العالمي بنتائج مهمة تحدث فارق في التنمية الحضارية في ظل التحديات التي يواجهها العالم وتسارع التحديات غير المسبوقة والأزمات التي تحدث ويواجهها العالم.

وأوضح "مدبولي" في كلمته خلال المؤتمر الصحفي، على هامش المنتدى الحضري العالمي، اليوم الاثنين، أن مصر لديها تجربة رائدة حصلت على العديد من التقديرات وهي مشروع حياة كريمة والذي يستهدف تطوير المناطق الريفية والاستفادة التي ستعود بصورة كبيرة على حياة 60 مليون مواطن مصري.

وأشار إلى أنه يتمنى أن يكون لهذا المنتدى يقابل كل التوقعات والتمنيات لكل المشاركين فيه.

وانطلقت أعمال الدورة الثانية عشر للمنتدى الحضري العالمي «WUF12»،المؤتمر الرئيسي للأمم المتحدة المعني بالتنمية الحضرية المستدامة، والذي يُقام في مصر كأول دولة تستضيفه في أفريقيا منذ 20 عامًا تحت شعار "كل شيء يبدأ محليًا..لنعمل معًا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة"، وذلك بمشاركة وفود أممية ودولية رفعية المستوى، ليوجه أنظار العالم صوب مصر وتجربتها التنموية الحديثة ولبحث معالجة قضية التحضر العالمي وإيجاد حلول لأزمة الإسكان العالمية.