المصري يواصل تدريباته استعدادا للجونة في الدوري.. صور

واصل الفريق المصري البوسعيدي لكرة القدم، تدريباته بقيادة الكابتن علي ماهر المدير الفني للفريق، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية لمنافسات ‏الدوري الممتاز الجاري حاليا.

وأدى الفريق، فقرات المران كاملة والتي اشتملت على جزء بدني وتدريبات الكرة، كما عقد علي ماهر محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات للحديث حول كافة الجوانب الفنية والخططية.

ومن المقرر، أن يلتقي الفريق المصري مع فريق الجونة يوم السبت المقبل الموافق 9 نوفمبر، ضمن مباريات الدوري.

وكان قد فاز المصري في مباراته أمام طلائع الجيش يوم الأربعاء الماضي، بهدفين دون رد لصالح النادي المصري البورسعيدي ، ضمن منافسات الدوري الممتاز لكرة القدم ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥.

464591412_1158701436258847_1371010742043791028_n

464705769_1158700939592230_4072842983486754991_n

464783330_1158701559592168_1049682741202223781_n

465571083_1158701342925523_6547906035568078919_n