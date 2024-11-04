المصري يواصل تدريباته استعدادا للجونة في الدوري.. صور

واصل الفريق المصري البوسعيدي لكرة القدم، تدريباته بقيادة الكابتن علي ماهر المدير الفني للفريق، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية لمنافسات الدوري الممتاز الجاري حاليا.
وأدى الفريق، فقرات المران كاملة والتي اشتملت على جزء بدني وتدريبات الكرة، كما عقد علي ماهر محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات للحديث حول كافة الجوانب الفنية والخططية.
ومن المقرر، أن يلتقي الفريق المصري مع فريق الجونة يوم السبت المقبل الموافق 9 نوفمبر، ضمن مباريات الدوري.
وكان قد فاز المصري في مباراته أمام طلائع الجيش يوم الأربعاء الماضي، بهدفين دون رد لصالح النادي المصري البورسعيدي ، ضمن منافسات الدوري الممتاز لكرة القدم ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥.